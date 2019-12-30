Ruhsatsız silah ticareti yapan 3 kişi tutuklandı

- BURSA´da, emniyet ekiplerince ruhsatsız silah ticaretine yönelik yapılan çalışmada, 3 şüphelinin araç ve ikametlerindeki aramalarda toplamda 5 ruhsatsız tabanca, 785 fişek, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kama ve 2085 gram metamfetamin ele geçirildi. 3 kişi tutuklanarak cezeavine gönderildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah ticareti yaptığı tespit edilen S.Ö.´nün suç delilleri ile birlikte yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Yapılan takip sonucu S.Ö., Suriye uyruklu kadın Y.K. ve yine Suriye uyruklu bir diğer kişi Y.K. ile birlikte İstanbul´dan araçla Bursa´ya geldiği esnada Yıldırım ilçesinde yakalandı. Araçta yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 6 adet fişek, 2070 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. 3 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda ise 4 ruhsatsız tabanca, 779 adet çeşitli çaplarda fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 kama ve 15 gram metamfetamin bulundu.
Konuyla ilgili olarak emniyette ifadeleri alınan S.Ö., Y.K. ve Y.K., buradaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
BURSA
30 Aralık 2019 Pazartesi
- İMSAK 06:48
- GÜNEŞ 08:19
- ÖĞLE 13:11
- İKİNDİ 15:32
- AKŞAM 17:53
- YATSI 19:18