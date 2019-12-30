Temiz bir gelecek için 10 dakika

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Temiz bir gelecek için 10 dakika

İHA

Temiz bir gelecek için 10 dakika

İnegöl Belediyesi, “Temiz bir gelecek için 10 dakika” sloganıyla okullarda temizlik kampanyası başlattı.
Temiz bir İnegöl oluşması bugüne kadar onlarca farklı çalışmaya imza atan İnegöl Belediyesi, bugün yeni bir uygulama başlattı. Bundan sonra her hafta pyazartesi günü okullarda ilk dersin 10 dakikasında öğretmenler tarafından temizlik ile ilgili eğitimler verilecek. Bu sayede 60 bin öğrencinin temizlik konusunda daha hassas olması sağlanacak.
Öğretmenlerin katkılarıyla yapılacak projeye bugün başlandı. İnegöl’deki tüm okullarda, ilk dersin 10 dakikası temizlik konusunu işlemek adına ayrıldı. Şakir Lakşe İlkokulunda ise öğrenciler ilk temizlik dersini protokol üyelerinden aldı. Kaymakam Şükrü Görücü, Belediye Başkanı Alper Taban, Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru ve Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Zengin, farklı sınıflarda öğrencilerle bir araya geldi.
Başkan Taban, 3B sınıfında buluştuğu öğrencilere temizlik konusundaki çalışmalardan bahsedip kendilerinden destek beklediklerini ifade etti. Taban, “Bugün buraya gelmemizin, sizi ziyaret etmemizin bir sebebi var. İşimize ara verip, daha temiz bir İnegöl oluşturabilmek için sizlerden destek istiyoruz. Bu konuda bizlere en iyi desteği öğrencilerimizin vereceğini düşünerek sizlerin yanına geldik. İnegöl Belediyesi olarak her gün 200 arkadaşımızla sizler uykudayken arabalar binip sokaklardaki çöpleri topluyorlar. Ancak bunu her gün toplamamıza rağmen, yine her gün aynı oranda kirlendiğini görüyoruz. Dedik ki sadece temizleyerek bir şehri temiz tutmak mümkün değil. Öncelikle kirletmemeyi öğrenmeliyiz dedik. Bu konuda şehrimizde 60 bin civarında öğrenci olduğu için ve sizlerin daha duyarlı olduğunuzu düşündüğümüz için, sizlerden destek istemeye geldik.”
Başkan Taban, sınıf ziyareti sırasında öğrencilere okuma kitabı da hediye etti. Diğer sınıflarda da Kaymakam Görücü, Milli Eğitim Müdürü Doğru ve Kent Konseyi Başkanı Zengin temizlik ile ilgili bilgiler verip projeyi anlattılar ve öğrencilere kitap hediye ettiler.

BURSA

30 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:48
  • GÜNEŞ 08:19
  • ÖĞLE 13:11
  • İKİNDİ 15:32
  • AKŞAM 17:53
  • YATSI 19:18
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursaspor, son anlarda hayat buluyor
YEREL HABERLER Bursaspor, son anlarda hayat buluyor
Minik öğrenciler kedileri “ev”lendirdi
YEREL HABERLER Minik öğrenciler kedileri “ev”lendirdi
Kafkas Tebeşir Dairesi Mudanya’da sahnelendi
YEREL HABERLER Kafkas Tebeşir Dairesi Mudanya’da sahnelendi
Bursa'da kaçak silah operasyonu, 1'i kadın üç kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Bursa'da kaçak silah operasyonu, 1'i kadın üç kişi ...
Ruhsatsız silah ticareti yapan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Ruhsatsız silah ticareti yapan 3 kişi tutuklandı
Nilüfer Kent Orkestrası’ndan yeni yıl konseri
YEREL HABERLER Nilüfer Kent Orkestrası’ndan yeni yıl konseri
Minderde Büyükşehir farkı
YEREL HABERLER Minderde Büyükşehir farkı
Köy yollarına Büyükşehir makyajı
YEREL HABERLER Köy yollarına Büyükşehir makyajı
Büyükşehir yeni yıla hazır
YEREL HABERLER Büyükşehir yeni yıla hazır
Çavuşoğlu'ndan Köfteci Yusuf'a Sürpriz Ziyaret
YEREL HABERLER Çavuşoğlu'ndan Köfteci Yusuf'a Sürpriz Ziyaret
Bursa'da DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı
Köpek havlama yüzünden iki kişiyi öldürmüştü...Cezası 30 yıla çıkarıldı Komşusu ile kayınpederini öldüren zanlı: "Eşimin yanında bana saldırdılar. Eşime peçeteye sarılı salata gönderdiler"
YEREL HABERLER Köpek havlama yüzünden iki kişiyi öldürmüştü... ...
Temyize gitti, cezası 25 yıldan 30 yıla çıktı
YEREL HABERLER Temyize gitti, cezası 25 yıldan 30 yıla çıktı
Uludağ'a çıkacaklara uyarı Teleferik seferleri şiddetli rüzgar sebebiyle iptal edildi
YEREL HABERLER Uludağ'a çıkacaklara uyarı Teleferik seferleri ...
İnegöl'de eş zamanlı operasyonlar Özel Harekat ekipleri kapıları koç başlarıyla kırdı
YEREL HABERLER İnegöl'de eş zamanlı operasyonlar Özel Harekat ...
(Özel) Vatandaşlar bilinçlensin diye kapı kapı gezip afiş astılar Liseli öğrenciler ilçedeki vatandaşları astıkları afişlerle bilgi sahibi yapıyor
YEREL HABERLER (Özel) Vatandaşlar bilinçlensin diye kapı kapı gezip ...
Balıkçıların ağına 200 kiloluk köpek balığı takıldı
YEREL HABERLER Balıkçıların ağına 200 kiloluk köpek balığı takıldı
Türkiye Endüstri 5.0’ı yakalayabilir
YEREL HABERLER Türkiye Endüstri 5.0’ı yakalayabilir
Bursa'da yılbaşı öncesi uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Bursa'da yılbaşı öncesi uyuşturucu operasyonu
Fırtına seferleri iptal ettirdi
YEREL HABERLER Fırtına seferleri iptal ettirdi
İznik’te kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı
YEREL HABERLER İznik’te kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı
Meteoroloji'den Bursa için 'sarı' kategoride uyarı!
YEREL HABERLER Meteoroloji'den Bursa için 'sarı' kategoride uyarı!
Büyükşehir’li boksörlerden 2 madalya
YEREL HABERLER Büyükşehir’li boksörlerden 2 madalya
Frutti Extra Bursaspor - Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: 90-81
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor - Meksa Yatırım Afyon ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X