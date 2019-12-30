Erdem Kaya Patent’ten ‘O Ses’li yıl sonu partisi

O Ses Türkiye’ye damgasını vuran Bursalı ses sanatçısı Alkan Dalgakıran, Erdem Kaya Patent’in geleneksel yılsonu partisinde sahne alarak çalışanlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Erdem Kaya Patent, geleneksel yıl sonu partisinde tüm çalışanlarıyla bir araya geldi. Gecede O Ses Türkiye’deki performansıyla bir anda tüm dikkatleri üzerine çeken Alkan Dalgakıran sahne aldı. Tüm jüri üyelerini döndürmeyi başaran ve sesi ile Bursa’nın gururu olan Alkan Dalgakıran, Erdem Kaya Patent’in yeni adresinde gerçekleştirilen etkinlikte tüm çalışanlar için keyifli bir yıl sonu konseri verdi.

Geç saatlere kadar devam eden eğlenceli partide, çalışanlar tüm yılın yorgunluğunu attı.

BURSA 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:48

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