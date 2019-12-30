Bursa Valiliği'nden kar uyarısı

Bursa Valiliği Keles ve İnegöl ilçesi için kar uyarısı yaptı.

Valilik'ten yapılan açıklamada, "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nce yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (30.12.2019) öğle saatlerine doğru başlayacağı tahmin edilen kar yağışlarının aralıklı olarak yarın öğle saatlerine kadar devam edeceği; özellikle Bursa’nın güneydoğu Keles ve İnegöl ilçelerinde 715 santimetre kar örtüsü bırakacağı beklenmektedir. Ulaşımda aksamalara sebep olacak, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma ve don gibi durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

BURSA 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:48

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