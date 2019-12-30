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- BURSA'nın İnegöl ilçesi Mezit Boğazı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle 3 TIR'ın kaymasıyla BursaAnkara yolu 2 saat trafiğe kapandı. TIR'lardan birinin kaldırılmasıyla yol tek şerit olarak trafiğe açıldı.

İnegöl ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Mezit Boğazı, Mezit 10 mevkiinde öğle saatlerinde 3 TIR'ın kayması sonucu BursaAnkara yolu trafiğe kapandı. Uzun kuyrukların oluştuğu karayolunda ekipler, 2 saat sonra bir TIR'ı yol kenarına çekerek, ulaşımın tek şeritten kontrollü bir şekilde devamını sağladı. Sürücüleri uyararak dikkatli seyretmelerini isteyen Bölge Trafik İstasyonu ekipleri, diğer iki TIR'ı da yoldan çekme çalışmalarını sürdürüyor.



BURSA 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:48

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