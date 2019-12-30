Bursa'da 3 katlı bina yandı

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- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı bina bilinmeyen nedenle çıkan yangında tamamen yanarak, kullanılamaz hale geldi.

Yenice Mahallesi Sabri Demircioğlu Sokak'ta bulunan 3 katlı binada, kimsenin bulunmadığı sırada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Hızla olay yerine gelen İnegöl İtfaiyesi'ne bağlı ekipler, yangına müdahele etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ancak bina kullanılamaz hale geldi.



BURSA 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:48

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