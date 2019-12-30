Mezitler yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapatıldı

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BursaAnkara yolunun Mezitler bölgesinde yoğun kar yağışı sebebiyle jandarma ekipleri hiç bir aracın geçişine izin vermiyor.

Sabah saatlerinde Mezitler bölgesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle bir çok tır kazası meydana geldi. Yaşanan kazalar sebebiyle kapanan trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Gidişgeliş yönündeki kazaların ardından jandarma ekipleri tarafından yol araç trafiğine kapatıldı. Trafik ekipleri araçları Ahmet Türkel Çevre yoluna yönlendirerek beklemelerini sağlıyor. Çevre yolunda uzun tır kuyrukları oluştu. Kapanan yolun açılması için çalışmalar devam ediyor.

BURSA 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:48

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