Sıcak çorba çeşmesi Bursa Teknik Üniversitesi’nde de akıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sıcak çorba çeşmesi Bursa Teknik Üniversitesi’nde de akıyor

İHA

Büyükşehir Belediyesi'nin ilk Uludağ Üniversitesi'ne kurduğu çorba çeşmesi, Bursa Teknik Üniversitesi'nde de akmaya başladı. Öğrenciler, sabah 08:0010:00 saatleri arasında güne ücretsiz çorba içerek başlayabilecek.

Sıcak çorba çeşmesi Bursa Teknik Üniversitesi’nde de akıyor

Büyükşehir Belediyesi’nin ilk Uludağ Üniversitesi’ne kurduğu çorba çeşmesi, Bursa Teknik Üniversitesi’nde de akmaya başladı. Öğrenciler, sabah 08:0010:00 saatleri arasında güne ücretsiz çorba içerek başlayabilecek.
Bursa’da ilkokuldan üniversiteye kadar her alanda eğitim kalitesinin artırılması hedefiyle bir taraftan eğitim kurumlarının yenilenmesi ve gençlik merkezleri gibi fizikî yatırımları hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan öğrencilerin yaşam kalitesini yükseltecek sosyal projelere devam ediyor. Bu sosyal projeler kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından Uludağ Üniversitesi’nin ardından Bursa Teknik Üniversitesi’nde de ‘çorba çeşmesi’ yaptırıldı. Kentin tarihî kimliğine yakışır mimarisiyle dikkat çeken çeşmenin iç haznesine ısıtıcılı çorba deposu yerleştirildi. Her sabah Büyükşehir Belediyesi iştirâklerinden BURFAŞ’ın görevlileri tarafından çeşme içindeki hazneye sıcak çorba doldurulurken, her gün yaklaşık 2 bin öğrenci bu çeşmeden doldurdukları bardaktaki çorbaları içerek güne başlıyor. Yine isteyen öğrenciler, çorbasının yanında paketlenmiş ekmeklerden de alabiliyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Teknik Üniversitesi’nde hizmet vermeye başlayan çorba çeşmesi ile ilgili öğrencilerin tepkilerini görmek için kampüse geldi. Çeşmeden çorba doldurup, öğrenci ve öğretim üyelerine ikram eden Başkan Aktaş, kendisinin de Uludağ Üniversitesi mezunu olduğunu hatırlatarak, “Uygulama gerçekten çok güzel. Her gün yaklaşık 2 bin 500 kardeşimiz sabah çeşmeden çorbasını, yanında ekmeğini alıp, güne sıcak çorba ile başlıyor. Aynı sıralardan geçtiğim, benzer psikolojiyi yaşadığım için bir sıcak çorbanın ne kadar değerli olduğuna şahidim” dedi.
Başkan Alinur Aktaş, çorba hizmetinin Uludağ Üniversitesi’nde kurulan 2 standın ardından Bursa Teknik Üniversitesi’nde ‘üçüncü stant olarak’ uygulamaya alındığını ifade etti. Eğitim dönemi boyunca her gün toplamda 2 bin 500 öğrencinin bu hizmetten yararlanabileceğini vurgulayan Başkan Aktaş, “İlk yaptığımız uygulama, Türkiye ve dünyada adından sıkça söz ettirdi. Avrupa ülkeleri ve Rusya’da, bu hizmetimizden örnekler verildi. Bundan çok mutlu olduk. Amacımız; söylediğim gibi ağızları tatlandırmak, sıcak bir çorba ile gençlerimizin güne başlamasını sağlamak. Bu vesile ile tüm öğrencilerimize başarı ve kolaylıklar diliyorum. Benzer hizmetlerin devam edeceğini buradan ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

BURSA

30 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:48
  • GÜNEŞ 08:19
  • ÖĞLE 13:11
  • İKİNDİ 15:32
  • AKŞAM 17:53
  • YATSI 19:18
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ünlü yazarlar okurlarıyla buluştu
YEREL HABERLER Ünlü yazarlar okurlarıyla buluştu
Osmangazili ikizler fırtına gibi esti
YEREL HABERLER Osmangazili ikizler fırtına gibi esti
Anne adaylarına önemli uyarı
YEREL HABERLER Anne adaylarına önemli uyarı
Mezitler yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapatıldı
YEREL HABERLER Mezitler yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapatıldı
TIR'lar kaydı, Bursa- Ankara karayolu ulaşıma kapandı (2)
YEREL HABERLER TIR'lar kaydı, Bursa- Ankara karayolu ulaşıma kapandı ...
'Kirpiş' yeni yılda yine raflarda
YEREL HABERLER 'Kirpiş' yeni yılda yine raflarda
Türkyılmaz: “Yerli otomobil için Bursa doğru bir karar”
YEREL HABERLER Türkyılmaz: “Yerli otomobil için Bursa doğru bir ...
Bursa'da 3 katlı bina yandı
YEREL HABERLER Bursa'da 3 katlı bina yandı
İTSO’dan yabancı dil protokolü
YEREL HABERLER İTSO’dan yabancı dil protokolü
Yılbaşıların vazgeçilmez hediyesi kestane şekeri
YEREL HABERLER Yılbaşıların vazgeçilmez hediyesi kestane şekeri
Ertuğrul Ersoy: "Kulüp başkanını sadece iki kez gördüm"
YEREL HABERLER Ertuğrul Ersoy: "Kulüp başkanını sadece iki kez ...
TIR'lar kaydı, Bursa- Ankara karayolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER TIR'lar kaydı, Bursa- Ankara karayolu ulaşıma kapandı
BUTEKOM’dan üniversite sanayi işbirliğine destek
YEREL HABERLER BUTEKOM’dan üniversite sanayi işbirliğine destek
Bursa yeni yıla hazır
YEREL HABERLER Bursa yeni yıla hazır
Matlı: “Bursa sorumluluk alırsa hakkıyla yapar” TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı: “Allah Türkiye'nin otomobilinin tekerine taş değirmesin”
YEREL HABERLER Matlı: “Bursa sorumluluk alırsa hakkıyla yapar” TOBB ...
Yenişehir'de Oto Test Merkezi heyecanı
YEREL HABERLER Yenişehir'de Oto Test Merkezi heyecanı
Osmangazi karla mücadeleye hazır
YEREL HABERLER Osmangazi karla mücadeleye hazır
Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu yılın son toplantısını Beyçelik Gestamp’ta yaptı
YEREL HABERLER Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu yılın son ...
Kaçak villa yıkıldı
YEREL HABERLER Kaçak villa yıkıldı
Bursa Valiliği'nden kar uyarısı
YEREL HABERLER Bursa Valiliği'nden kar uyarısı
Bursa Uludağ Üniversitesi, yerli otomobil için gönüllü çalışmaya hazır
YEREL HABERLER Bursa Uludağ Üniversitesi, yerli otomobil için ...
2019’un en başarılı iş kadınları belirleniyor
YEREL HABERLER 2019’un en başarılı iş kadınları belirleniyor
Erdem Kaya Patent’ten ‘O Ses’li yıl sonu partisi
YEREL HABERLER Erdem Kaya Patent’ten ‘O Ses’li yıl sonu partisi
39 yıl sonra bir araya geldiler
YEREL HABERLER 39 yıl sonra bir araya geldiler

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X