Esgin: “Bu ülke için çalışan herkesin destekçisi olacağız”

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Bursa İhtisas Deri ve Karma OSB Yönetimini ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Bursa İhtisas Deri ve Karma OSB (Bursa DİKOSAB) Yönetimini ziyaret etti. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlük binasında gerçekleşen ziyarette bölge yönetimi ile bir araya gelen Milletvekili Mustafa Esgin, Bursa DİKOSAB Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Rifat Aygüler’den çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Ziyarette konuşan OSB Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Rifat Aygüler, Bursa DİKOSAB Yönetimi olarak bölgelerinin T.C. Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı’na olan geçmişten kalan borçlarını ödemeleri ve ‘Karma’ statüsüne kavuşmaları ile birlikte göreve geldikleri günden bu yana büyümesi ivme kazanan OSB’lerinin geleceğe daha sağlam adımlarla yürümeye başladığını belirtti. Rifat Aygüler, sektörlerinde tecrübesi binlerce yıl öncesine dayanan Bursa’nın alanlarında yerel ve global anlamda bir ana üretim ticaret merkezi hâline gelebilme potansiyelinden güç alarak çalıştıklarını vurguladı. Aygüler, Bursa ve Türkiye ekonomisine daha fazla katkı koyabilmek adına gecelerini gündüzlerine katarak çalıştıklarını belirterek, bu yolda kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Milletvekili Mustafa Esgin ise bir çok ekonomik potansiyeli bünyesinde barındıran Bursa’nın en önemli değerlerinden birinin sanayi sektörü olduğunu belirtti. Mustafa Esgin, Bursa’nın çalışkan ve üretken nüfusuyla eğitimli ve genç işgücü kaynağı ile de Türkiye’nin en fazla katma değer üreten illerinden biri olduğunun altını çizdi.

Milletvekili Esgin, Bursa için, Türkiye için çalışan, üreten, Türkiye ekonomisine, istihdama ve kalkınmaya destek olan her kurum ve kuruluşun yanında olduklarını belirtti. Esgin,OSB Yönetiminin kararlı ve istikrarlı çalışmaları ile Bursa’nın parlayan yıldızlarından olan Bursa DİKOSAB’ın güçlü geleceğine giden yolda destekçisi ve çalışmaların takipçisi olacaklarını söyledi.

BURSA 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:48

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