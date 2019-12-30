Banka soyguncusunun patlatmakla tehdit ettiği bomba sahte çıktı

Bursa'da bankayı soyan silahlı soyguncu, kaçarken bomba süsü verdiği paketi kapının önüne bıraktı. Olay yerine gelen polis ekipleri bomba sanılan pakete müdahale etti. Düzeneğin bomba olmadığı anlaşılınca içerideki müşteriler derin bir nefes aldı.

Olay, Nilüfer'in Özlüce Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elinde silahla bankaya giren yüzü kar maskeli soyguncu, bir miktar para aldıktan sonra kaçtı. Zanlı, kapıdan çıkarken ise bomba süsü verilmiş paketi kapının önüne bırakarak, kimsenin çıkmamasını, yoksa bombayı patlatacağını söyledi. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, kablolarla süslenmiş olan pakete müdahale etti. Düzeneğin bomba olmadığı anlaşıldı. Ecel terleri döken banka içerisindeki müşteri ve çalışanlar derin bir nefes alırken, kayıplara karışan zanlının yakalanması için ekipler seferber oldu.

BURSA 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:48

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