Tesisler alevlere teslim oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sosyal tesis alevlere teslim oldu. Küle dönen işyerlerinin yandığını gören çalışanlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Cerrah girişinde bulunan Dere Çınar Sosyal Tesislerinde yangın çıktı. Şömineden alev alan plastikler etrafa sıçradı. Çıkan yangın kısa sürede bütün tesisleri sardı. Çalışanlar alevlere hortumlarla müdahale ederek yangını söndürme çalışsa da mümkün olmadı. Alev topuna dönen işyerindeki yangını itfaiye ekipleri söndürürken, işyerinde bulunan malzemeler yanarak kül oldu. İçerideki eşyaları dışarıya çıkarmak isteyen çalışanlar küle dönen işyerleri için gözyaşı döktü. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

BURSA 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:48

GÜNEŞ 08:19

ÖĞLE 13:11

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:53

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.