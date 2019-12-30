Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

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BURSA'nın İznik ilçesinde, polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

İznik'te, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlattı. Yapılan 3 günlük takibin ardından uyuşturucu sattığı şüphesi üzerine düzenlenen operasyonla İ.Y., H.G., M.H.K. ve İ.T gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarına yapılan aramalarda, 23 gram metamfetamin, 30 gram esrar, 1 gram selvi, tüfekten bozma tabanca, 73 gram hint keneviri tohumu, 5 ectasy hap, uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi, 33 uyuşturucu muhtelif hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.Y., H.G, M.H.K, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerdin İ.T. ise sevk edildiği adliyede 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan hakim karşısına çıkarıldı. İ.T. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



BURSA 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:48

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