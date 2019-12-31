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BUÜ’den yerli otomobil için ilk adım

İHA

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), yerli otomobil konusunda yaptığı 'gönüllü işbirliği' çağrısının ardından bir hamle daha yaparak, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'ndaki müfredatını güncellemeye başladı.

BUÜ’den yerli otomobil için ilk adım

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), yerli otomobil konusunda yaptığı ‘gönüllü işbirliği’ çağrısının ardından bir hamle daha yaparak, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’ndaki müfredatını güncellemeye başladı.
Bursa Uludağ Üniversitesi, yerli ve elektrikli otomobil üretim tesislerinin Bursa’da kurulacak olması sebebiyle ortaya çıkacak nitelikli insan gücü ihtiyacına cevap verebilmek üzere çok yönlü olarak çalışmalara başladı. Üniversite yönetimi ilk adımı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda attı. Otomotiv sektörünün talepleri doğrultusunda 1986 yılında kurulan ve Türkiye’nin öncüleri arasında gösterilen Otomotiv Teknolojisi Programı müfredatına Elektrikli Taşıtlar dersi eklenmesi yönünde karar alındı. BUU Teknik Bilimler MYO Otomotiv Teknolojileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rıdvan Aslan konuyla ilgili olarak, "Otuz yılı aşkın bir zamandır otomotiv sektörü için üretim ve satış sonrasına yönelik nitelikli eleman yetiştiren programda mevcut Alternatif Motorlar ve Yakıtlar derslerine ilave olarak yeni bir içerik ile Elektrikli Taşıtlar dersini okutmaya başlayacağız ve müfredatlarda gerekli güncellemeleri ivedilikle yapacağız” dedi.
Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan ise, yerli aracın Bursa’da yapılacak olmasının kendilerine daha fazla sorumluluk yüklediğini dile getirdi. Yerli araç üretiminde yetişmiş insan kaynağının çok önemli olduğunu ve bu konuda üretim kadar satış sonrası araç servislerinde de ciddi bir insan kaynağı ihtiyacının doğacağını beliren okul müdürü Karahan, “Bu konuda okul olarak hemen aksiyon alacağız ve ders müfredatlarımıza gerekli eklemeleri yapacağız. Özellikle Elektrikli ve Hibrid Araç Teknolojileri, Batarya Teknolojileri, Enerji Depolama, Elektrikli Araçlarda Yeni Teknolojiler, Elektrikli Araç Dönüşüm Sistemleri, Elektrikli Araç Şarj İstasyonları ve Akıllı Şebeke Yönetimi gibi dersleri hem otomotiv programı, hem de elektrik programı bünyesinde açarak, bu konudaki insan kaynağı ihtiyacına hızlı bir cevap vermeyi hedefliyoruz. İlerleyen zamanlar için de Elektrikli ve Hibrit Taşıtlar ile ilgili yeni nesil bir program açmayı arzu ediyoruz” diye konuştu.
MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan, okulun 1986 yılında otomotiv sektöründen gelen taleplerle doğduğunu ve halen üniversitesanayi işbirliğinin yaşayan bir örneği olduğunun altını çizdi. Karahan, “MYO bünyesindeki eğitim programları elektrikli ve hibrid motorlu araçlar, şarj istasyonları altyapısı, elektrikli araçlarla ilgili yeni teknolojiler ve ortaya çıkacak yeni iş alanları ile değişime uğrayacak otomotiv yan sanayinin geliştirilmesinde önemli katkı sağlayacaktır. Üniversite olarak bu alanda kentimizin ve ülkemizin nitelikli ara eleman ihtiyacını da karşılayabileceğiz” şeklinde konuştu.

BURSA

31 Aralık 2019 Salı

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