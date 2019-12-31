Bursaspor'un 211 Ocak’ta Antalya Side'de yapacağı kampın kadrosu belli oldu. Altyapıdan 6 genç ismi kadroya dahil eden Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, Latovlevici, Igor ve Musa Araz'ı kadroya almadı.

Devre arası hazırlıkları için Antalya’yı seçen Bursaspor, kampta Trabzonspor ve Konyaspor ile hazırlık maçı oynayacak. 28 kişilik kamp kadrosuna altyapıdan stoper Ertuğrul Kurtuluş, sağ bek İbrahim Turan, sol bek Batuhan Toygar, orta saha Ozan İsmail Koç, kanat Tayfun Bebek ve forvet Batuhan Kör'ü dahil eden Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, Latovlevici, Igor ve Musa Araz'ı kamp kadrosuna almadı.

Kadroya alınmayan 3 futbolcunun takımdan gönderileceği aktarıldı.

BURSA 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:48

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