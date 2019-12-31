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Mudanya Belediyesi'nden eğitime sıcak dokunuş

İHA

Mudanya Belediyesi, her öğrencinin aynı fiziki şartlarda eğitim görebilmesi için ilçe merkezi ve köylerde okulların taleplerini karşılamaya devam ediyor. Mudanya Belediyesi Akköy ve Çepni okullarının ısınma sorununu çözerken Belediye Başkanı Türkyılmaz, "Çocuklarımız her zaman önceliğimiz" ifadesinde bulundu.

Mudanya Belediyesi'nden eğitime sıcak dokunuş

Mudanya Belediyesi, her öğrencinin aynı fiziki şartlarda eğitim görebilmesi için ilçe merkezi ve köylerde okulların taleplerini karşılamaya devam ediyor. Mudanya Belediyesi Akköy ve Çepni okullarının ısınma sorununu çözerken Belediye Başkanı Türkyılmaz, "Çocuklarımız her zaman önceliğimiz” ifadesinde bulundu.
Eğitime yapılan her yatırımı geleceği şekillendirmeye yönelik atılan bir adım olarak gören Mudanya Belediyesi, ilçe genelindeki eğitim yuvalarına destek vermeyi sürdürüyor. Mudanya Belediyesi, destek talep eden okulların çatı onarımı, dış cephe ve bina içi yenilemeleri, ısınma problemleri gibi taleplerini karşılamaya devam ediyor.
Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yakacak talebinde bulunan Akköy ve Çepni ilkokulu olumsuz yanıt alınca mahalle muhtarları çareyi Mudanya Belediyesi’nde aradı. Mudanya Belediyesi Zeytin Dalı ekibi, muhtarların talepleri doğrultusunda Akköy ve Çepni okullarına 500’er kilo yakacak desteğinde bulundu. Öğrenci ve öğretmenlerin daha sağlıklı ortamlarda eğitim sürdürmelerini hedeflediklerini belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Ülkemizin geleceğini tayin edecek bu gençlerin Cumhuriyet’in aydınlık değerlerini yaşatma adına verecekleri mücadelenin yanında bizim yaptıklarımızın sözü olmaz. Okullarımızda oluşabilecek tüm eksiklik ve ihtiyaçlara bundan sonra da belediye olarak destek olacağız” dedi.

BURSA

31 Aralık 2019 Salı

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