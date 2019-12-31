Orhaneli’nde su kesintisi

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde su kesintisi yapılacak.
BUSKİ tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Gazipaşa, İsmetpaşa, Fevzipaşa, Esentepe, 300 Evler, Karabekirpaşa (Merkez) mahalleleri ve civarında 02.01.2020 tarihinde 08:0018:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.
BURSA
31 Aralık 2019 Salı
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