Otomotiv sektörü 2020’den umutlu

Şekillendirilmiş ve montajlı sac üretiminde Bursa’nın önde gelen firmalarından olan Profil Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Sezer, 2019 yılında yaşanan ekonomik durgunluğun, sektörü olumsuz etkilediğini söyledi. Yılın son çeyreğinde başlayan toparlanmanın 2020 için umutları tazelediğini ifade eden Sezer, 2022 yılında seri üretimine geçilmesi planlanan yerli otomobilin ise sektörde büyük bir heyecana yol açtığını dile getirdi.

3’S Markası ile kalıp imalatı ve PRS markası ile de aftermarket imalatı yapan Profil Sanayi A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Sezer, 2019 yılıyla ilgili sektörel değerlendirmelerde bulunurken, 2020 yılında ekonomik göstergeleri etkileyecek gelişmeler üzerinde de durdu. Sezer, otomotiv yan sanayindeki firmaların kısa süre önce tanıtımı yapılan yerli otomobil üretimine nasıl baktığına ilişkin görüşleri de dile getirdi. 2018 yılında başlayan ve 2019 yılında devam eden ekonomik durgunluğun otomotiv sektörünü olumsuz etkilediğine vurgu yapan Sedat Sezer, kurdaki hareketlenme, kredi faizlerinin yükselmesi ve ÖTV zammı sonrasında sektörün büyük bir sarsıntı yaşadığına dikkat çekti. Bu gelişmeler sonrası sıfır araç satışlarının durma noktasına getirdiğine vurgu yapan Sedat Sezer, 2019 yılının son çeyreğinde kredi faizlerindeki düşüşün, sektöre olumlu yansıdığını ifade etti. Sezer, “Ancak bu hamleler, daha ziyade ertelenmiş talebin realize olmasını sağladı. Sektörün kalıcı tedbirlere ihtiyacı olduğu açıktır. Şunu da ifade etmek isterim. Piyasalardaki daralma sadece iç dinamiklere bağlı değil. ABD ve Çin’in başrolde olduğu ticaret savaşları, Avrupa’daki talep daralması da ülkemizin ekonomisine olumsuz etkileri oldu. Bu etkiyi otomotiv sektörü de derinden hissetti” dedi.

Sedat Sezer, üretim maliyetlerindeki artışlara da değindiği değerlendirmesinde, elektrik, doğalgaz ve asgari ücret zamlarının üretim maliyetlerini yükselttiğini vurguladı. Sezer, şöyle devam etti:

“Bir yandan satışlar düşerken bir yandan da elektrik ve doğalgaz zammı üretim maliyetlerimizi ciddi şekilde arttırdı. Birim maliyetlerde yüzde 80’lere varan artış faturalarda görüldü. Reel sektörün bu artışları ürün üzerine yansıtması zaman alacaktır. Yeni kesinleşen asgari ücret şirketlerin maliyetlerini tekrar gözden geçirmesine karlılıklarını kaybetmemek için satış fiyatlarını arttırma zorunluluğunda bırakacaktır.”

Sedat Sezer, 2020 beklentilerini de açıkladı. Maliyetlerin devamlı arttığı, talebin dalgalanma gösterdiği ortamlarda üretim yapmanın kolay olmadığına dikkat çeken Sedat Sezer, 2020 yılına 2019’a göre şartlı olarak daha olumlu baktıklarını söyledi. Sezer, “Şarttan kastımız ABD’nin masada hazır bulundurduğu yaptırımlar yasasıdır. Bu yaptırımların zamanlaması ve şiddeti 2020 yılında ekonomik göstergeleri en fazla etkileyecek husustur. Buna ek olarak Akdeniz’deki doğalgaz konusundaki gelişmeler de ekonomiyi olumlu veya olumsuz yönde etkileyecektir” diye konuştu.

Değerlendirmesinde kısa süre önce tanıtımı yapılan ve 2022 yılında seri üretimine geçilecek olan yerli oto konusunda da görüşlerini dile getiren Sedat Sezer, yerli otomobilin sektörde heyecan yol açtığını ifade etti. Türkiye’de otomotiv sektörünün tüm bileşenlerinin yerli oto için destek vermeye hazır olduğunun da altını çizen Sedat Sezer, “Türkiye’nin Otomobili Girişimci Grubu’nun (TOGG) belirlediği vizyon, devletin konuya çok ciddi yaklaşımı, ayağı yere basan hedefler, bugüne kadar yapılan çalışmalar ve profesyonel kadro, bizi Türkiye’nin fikri hakları kendine ait bir otomobil yapabileceği konusunda ikna etti” dedi.

BURSA 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:48

GÜNEŞ 08:19

ÖĞLE 13:11

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 17:54

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.