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Bursa Uludağ Üniversitesi, yerli otomobil için gönüllü çalışmaya hazır

İHA

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa'da üretilecek yerli otomobilin otonom ve aksâmı konusunda çalışmak için her türlü akademik göreve tâlip olduklarını söyledi.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa’da üretilecek yerli otomobilin otonom ve aksâmı konusunda çalışmak için her türlü akademik göreve tâlip olduklarını söyledi.
BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, yerli otomobil konusunda yetkililere çağrıda bulundu. Yerli otomobilin üretileceği yer olan Bursa’nın yarım asıra yaklaşan birikime sahip köklü kurumu Bursa Uludağ Üniversitesi olarak her türlü teknik ve bilimsel alt yapı imkânına sahip olduklarını kaydeden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Mühendislik Fakültemiz bünyesinde faaliyet gösteren başta Otomotiv Mühendisliği Bölümümüz, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümümüz, Bilgisayar Mühendisliği ve Makine Mühendisliği Bölümlerimiz var. Bunun yanı sıra Gemlik’te bulunan Yüksekokullarımız, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuzun otomotiv programı ve diğer programlar olmak üzere teknik çalışmalar yapan, bu konularda sanayi tecrübesi olan ve otomotiv sektörüne ArGe desteği veren çok sayıda akademisyene ve laboratuvar imkanlarına sahibiz. Elektrikli ve otonom araçlar konusunda 100/2000 YÖK Doktora Bursları ile Devlet üniversiteleri arasında en çok doktora öğrencisi istihdam ederek birinci sırada yer aldığımız 2244 TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı kapsamında ilgili alandaki doktora öğrencileri ve Araştırma Üniversitesi misyonumuzla elektrikli araçların geliştirilmesi ve ArGe çalışmalarında önemli rol ve görevler üstleneceğimiz inancındayız. Bursa Uludağ Üniversitesi olarak yerli otomobilin, tasarım ve ArGe çalışmalarında verilecek her türlü akademik göreve talibiz ve her türlü desteğe hazırız” diye konuştu.
Bursa Gemlik’te kurulacak fabrikada üretim yapılacağına dikkati çeken Rektör A. Saim Kılavuz, şehrin üniversitesinin, Türkiye’nin otomobili için çalışmaktan onur duyacağını ve bunu millî bir görev olduğunun altını çizdi. Yerli aracın aktarma organları, çarpışma güvenlik komponentleri, otonom sürüş ve pil teknolojisi konularıda dâhil olmak birçok alanda destek verebileceklerini aktaran Kılavuz, “Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu tarafından yürütülen bütün çalışmaları yakından izledik. ArGe ve inovasyon konusunda kusursuz bir çalışma yürüttükleri için kendilerini tebrik ediyoruz. Mühendislik ve tasarım anlamında da çok başarılı bir prototip üretildiğini gördük. Bugüne kadar yapılan tüm çalışmaları takdir ediyoruz. Bursa Uludağ Üniversitesi olarak ülkemizin gurur kaynağı olacağına inandığımız bu projeyi dışarıdan takip etmek istemiyoruz. Bütün akademisyenlerimiz ve üniversite yönetimimiz bu projenin tüm ArGe süreçlerinde yarım asırlık Bursa Uludağ Üniversitesi akademisyenlerinin tecrübesini ve laboratuvar alt yapısını kullanarak millî görev şuuruyla gönüllü olarak çalışmaya hazırız. Bizlere verilecek her türlü görevi büyük bir sorumluluk bilinci ile yerine getirmek için elimizden gelen azmi göstereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.

BURSA

31 Aralık 2019 Salı

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