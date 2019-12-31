Bursa'da bazı feribot seferleri iptal edildi

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Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Saat 07.00 ile 09.30'daki Bursa (Mudanya)İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 10.00 ile 13.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)Bursa (Mudanya), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)Armutlu (İhlas), saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 13.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)Armutlu (İhlas) ve saat 14.25'teki Armutlu (İhlas)Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi" denildi.

BURSA 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:48

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