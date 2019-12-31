Kaçak villa yıkıldı

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Osmangazi Belediyesi, Güneybudaklar Mahallesi’nde kaçak olarak yapılan villayı yıktı.

Osmangazi Belediyesi, ilçe genelinde bulunan kaçak yapılara geçit vermiyor. Güneybudaklar Mahallesi’nde henüz inşaat safhasında olan 2 katlı villa yıkıldı. Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak olduğu belirlenip hakkında yıkım kararı alınan villa iş makinesi ile yıkılarak kullanılamaz hâle getirildi. Geniş güvenlik tedbirleri altında gerçekleştirilen yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri hususunda uyarırken, ruhsatsız ve kaçak yapıya asla izin vermeyeceklerini belirtti.

BURSA 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:48

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