Halk otobüsüne polis böyle operasyon düzenledi Birincide kaçtı, ikincide kıskıvrak yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Halk otobüsüne polis böyle operasyon düzenledi Birincide kaçtı, ikincide kıskıvrak yakalandı

İHA

Bursa'nın İnegöl'de hakkında 3 suçtan dolayı 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cuma Y, bindiği halk otobüsünde polis ekiplerince yakalandı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Halk otobüsüne polis böyle operasyon düzenledi Birincide kaçtı, ikincide kıskıvrak yakalandı

Bursa'nın İnegöl'de hakkında 3 suçtan dolayı 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cuma Y, bindiği halk otobüsünde polis ekiplerince yakalandı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgilere göre İnegöl Ağır Ceza Mahkemesince 'adam yaralama', 'yağma' ve 'hırsızlık' suçlarından dolayı hakkında kesinleşmiş 11 yıl hapis cezası verilen Cuma Y'nin (35) Huzur Mahallesinde olduğunu belirleyen polis ekipleri iki gün önce eve operasyon yaptı. Polisleri gören şahıs çatıya çıkıp atlayarak izini kaybetti. Şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdüren emniyet ekipleri Cumalı Y'nin halk otobüsüyle şehir merkezine geldiğini belirledi. Bunun üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, söz konusu otobüsü itfaiye kavşağında durdurak şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şahıs sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin halk otobüsüne yaptığı baskın anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.

BURSA

31 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:48
  • GÜNEŞ 08:19
  • ÖĞLE 13:11
  • İKİNDİ 15:33
  • AKŞAM 17:54
  • YATSI 19:19
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yılbaşında 500 fidan dağıtıldı
YEREL HABERLER Yılbaşında 500 fidan dağıtıldı
Kızılay Mudanya'da yeni dönem
YEREL HABERLER Kızılay Mudanya'da yeni dönem
Yardıma koşan onlarca kişi, halatla TIR'ı çekti
YEREL HABERLER Yardıma koşan onlarca kişi, halatla TIR'ı çekti
Yeni yıla sayılı saatler kala Uludağ’da oteller ve kayak pistleri doldu taştı Uludağ’a araçlarıyla çıkacak olan vatandaşlar için kış ve kar lastiği zorunlu Uludağ'da çok sayıda jandarma ekibi asayiş için görev yapacak
YEREL HABERLER Yeni yıla sayılı saatler kala Uludağ’da oteller ve ...
BUSKİ’den abonelere ödeme kolaylığı
YEREL HABERLER BUSKİ’den abonelere ödeme kolaylığı
İTSO’dan yabancı dil protokolü
YEREL HABERLER İTSO’dan yabancı dil protokolü
'Kirpiş' yeni yılda yine raflarda
YEREL HABERLER 'Kirpiş' yeni yılda yine raflarda
Osmangazi karla mücadeleye hazır
YEREL HABERLER Osmangazi karla mücadeleye hazır
Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu yılın son toplantısını Beyçelik Gestamp’ta yaptı
YEREL HABERLER Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu yılın son ...
Bursa yeni yıla hazır
YEREL HABERLER Bursa yeni yıla hazır
İnegöl'de Ülker Sokak yeni görünümüne kavuştu
YEREL HABERLER İnegöl'de Ülker Sokak yeni görünümüne kavuştu
Kaçak villa yıkıldı
YEREL HABERLER Kaçak villa yıkıldı
Bursa'da bazı feribot seferleri iptal edildi
YEREL HABERLER Bursa'da bazı feribot seferleri iptal edildi
Banka soyguncusunun patlatmakla tehdit ettiği bomba sahte çıktı
YEREL HABERLER Banka soyguncusunun patlatmakla tehdit ettiği bomba ...
Zabıta denetimlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Zabıta denetimlerine devam ediyor
Bursa Uludağ Üniversitesi, yerli otomobil için gönüllü çalışmaya hazır
YEREL HABERLER Bursa Uludağ Üniversitesi, yerli otomobil için ...
Bursa'da Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması heyecanı
YEREL HABERLER Bursa'da Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması ...
Yangında 'çocuk sesi' seferberliği Evden çocuk sesi geldiği iddia edilmesine üzerine itfaiye ekipleri, balyoz ile kapıyı kırıp içerisini kontrol etti
YEREL HABERLER Yangında 'çocuk sesi' seferberliği Evden çocuk sesi ...
11 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, otobüste böyle yakalandı
YEREL HABERLER 11 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, otobüste böyle ...
Mahkumlar oyuncak üretiyor, çocuklar seviniyor
YEREL HABERLER Mahkumlar oyuncak üretiyor, çocuklar seviniyor
Otomotiv sektörü 2020’den umutlu
YEREL HABERLER Otomotiv sektörü 2020’den umutlu
"Ajans haberciliği dijital dönüşüm ve sosyal medya sebebiyle önem kazandı" Medya Okulu'nun konuğu İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş oldu
YEREL HABERLER "Ajans haberciliği dijital dönüşüm ve sosyal medya ...
VM Medical Park Bursa 14. yıla sağlıkla 'merhaba' dedi
YEREL HABERLER VM Medical Park Bursa 14. yıla sağlıkla 'merhaba' ...
Bir kişinin ölümüne neden olan sürücü: Ehliyetim yok ama iyi şoförümdür
YEREL HABERLER Bir kişinin ölümüne neden olan sürücü: Ehliyetim yok ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X