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Yeni yıla sayılı saatler kala Uludağ’da oteller ve kayak pistleri doldu taştı Uludağ’a araçlarıyla ...

İHA

Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da yeni yıla girmek isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde zirveye akın etti. Oteller yüzde yüz doluluğa ulaşırken, kayak pistlerinde adım atacak yer kalmadı. Uludağ'da son bir haftadır devam eden kar yağışı sonucu kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı. Çok sayıda jandarma ekibi asayişin sağlanabilmesi için görev alacak. Uludağ'a araçlarıyla çıkmak isteyen vatandaşlara ise kar yada kış lastiği zorunluluğu getirildi.

Yeni yıla sayılı saatler kala Uludağ’da oteller ve kayak pistleri doldu taştı Uludağ’a araçlarıyla çıkacak olan vatandaşlar için kış ve kar lastiği zorunlu Uludağ'da çok sayıda jandarma ekibi asayiş için görev yapacak

Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ’da yeni yıla girmek isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde zirveye akın etti. Oteller yüzde yüz doluluğa ulaşırken, kayak pistlerinde adım atacak yer kalmadı. Uludağ’da son bir haftadır devam eden kar yağışı sonucu kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı. Çok sayıda jandarma ekibi asayişin sağlanabilmesi için görev alacak. Uludağ'a araçlarıyla çıkmak isteyen vatandaşlara ise kar yada kış lastiği zorunluluğu getirildi.
Kış turizminin en önemli ve en gözde mekanlarından biri olan Uludağ 2020 yılına hazır. Otellerin yılbaşı rezervasyonları aylar öncesinden dolarken, son bir haftadır devam eden kar yağışı sonucu kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı.
Yeni yıla saatler kala vatandaşlar yılbaşı tatillerini Uludağ’da değerlendirdi. Sabahın erken saatlerinde Uludağ’a gelen vatandaşlar çocukları ve aileleri ile karın tadını çıkarttı. Çocuklarıyla kar topu oynayan aileler sonrasında kızaklarla kayarak eğlenceli vakit geçirdi. Vatandaşlar eğlencenin sonunda Uludağ’a çıktıktan sonra olmazsa olması sucuk ekmekle karınlarını doyurdular.
Otellerde doluluk oranı yüzde yüze ulaştı
31 Aralık Salı günü gündüz kayak yapıp, yılbaşı gecesi her şey dahil paketleriyle otelde konaklama ve yılbaşı balo programlarına katılmanın iki kişi için maliyeti 3 ile 4 bin lira. Ayrıca yılbaşında zirveye vatandaşlar ister teleferikle, isterse otomobilleriyle iki farklı şekilde çıkabiliyor. Teferrüç Mahallesi’ndeki teleferik istasyonundan kalkan kabinler 40 dakika süren doğa ile baş başa bir yolculuğun ardından tatilcileri Sarıalan’a ulaştırıyor. Karla kaplı ormanın arasında geçen bu yolculuk için kişi başı tam gidiş geliş 48 TL, öğrenci ise 35 TL.
2 kişilik oda 4 bin lira
Özel araçlarıyla çıkmak isteyen tatilciler çevre yolundan şehir merkezi bağlantılarını takip ederek Çekirge ya da Pınarbaşı bölgelerinden dağ yoluna ulaşabiliyor. Uludağ’da milli parkların ardından ilk durak Sarıalan. Buradan hediyelik eşyalar alan tatilciler, sıcak saleplerini yudumluyor. Daha sonra birinci ve ikinci bölge olmak üzere 16 turistik otelin bulunduğu oteller bölgesinde yeni yıl için çok önceden rezervasyon yaptırmak gerekiyor. Bölgedeki otellerde yılbaşı için 2 kişilik bir oda tutanların, günlük konaklama bedeli olarak 3 bin 500 ila 4 bin lirayı gözden çıkarmaları gerekiyor.
Otellerde neredeyse yer olmadığını, doluluk oranlarının yüzde 90’a ulaştığını belirten Karinna Otel Ön Büro Müdürü Harbi Türk ise "Uludağ’da kar yağışı devam ediyor. Şu anda otellerdeki doluluk oranı yüzde yüzlere yaklaştı. Yılbaşında otellerde yer bulmak neredeyse imkansız. Kar yağdığını duyan kayak severler Uludağ’a akın etti. Pistler de açık, herkes doyasıya eğleniyor" dedi.

Kar ve kış lastiği mecburi olacak
Ayrıca İçişleri bakanlığı tarafından açıklanan Yılbaşı Tedbirleri genelgesinde yoğunluğun yaşanacağı turizm bölgeleri başta olmak üzere Uludağ'ın içinde bulunduğu genelgede, diğer illerden trafik akışının yoğunlaşacağı değerlendirildiğinden bu illerin güzergahlarında ek trafik tedbirleri alınacak ve ihtiyaç halinde trafik timlerinin asayiş devriyeleri ile takviye edilecek. Güzergah üzerinde yapılan trafik kontrollerinde araçlarda teknik yönden bir eksiklik veya aksaklığın bulunup bulunmadığı ve ışık donanımlarının faal olup olmadığına dikkat edilecek. Işık donanımı bozuk araçların eksiklikleri giderilinceye kadar trafiğe çıkışına izin verilmeyecek, yangın söndürme cihazı ve ilk yardım çantası bulunmayan, mevsim şartlarına göre gerekli teçhizat ve avadanlıkları olmayan araçların eksikliklerini tamamlamaları sağlanacak. Araçların kar yada kış lastiği takmaları zorunlu olacak. Ayrıca asayişin sağlanabilmesi ve vatandaşların yeni yıla huzurlu bir şekilde girmelerini sağlamak amacıyla çok sayıda polis ve jandarma ekibi görev alacak.

Uludağ yeni yıla karlar altında girecek
Uludağ’da yeni yılda yoğun kar yağışının devam edeceği beklenirken, hava sıcaklığının gündüz eksi 3, gece ise eksi beş derece olacağı öğrenildi.

BURSA

31 Aralık 2019 Salı

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