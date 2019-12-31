En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, arızalanıp yolda kalan TIR, bağlanan halatı çeken onlarca kişi tarafından hareket ettirildi.

Dün akşam Orhangazi ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'nin girişinde TIR arızalandı. Orhangazi'den İznik ilçesine giden TIR, hareket etmeyince mahalle sakinleri seferber oldu. TIR'a bağlanan halat onlarca kişi tarafından çekildi. Böylelilkle hareket ettirilen TIR, yoluna devam etti.



BURSA 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:48

GÜNEŞ 08:19

ÖĞLE 13:11

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 17:54

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.