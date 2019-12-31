2 katlı ev alevlere teslim oldu

Arınç'tan damadı ile ilgili açıklamalara yanıt

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 katlı bir ev çıkan yangından kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre, Kurşunlu Mahallesi’nde Ahmet D'ye ait 2. katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri evde bulunanları dışarıya çıkardı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın neticesinde ev kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

BURSA 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:48

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