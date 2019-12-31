Milli Piyango büyük ikramiye İnegöl'e çıktı

Milli Piyango'nun, büyük ikramiyesi olan 80 milyon lira yılbaşı özel çekilişi, Milli Piyango İdaresinin Kızılay'daki binasında noter huzurunda yapıldı. Büyük ikramiye biletlerinden biri İnegöl'de bulunan bir AVM'deki alışveriş merkezinde satıldığı öğrenildi.

Milli Piyango'nun, yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti. İkramiye, İzmir, Gaziantep, Bursa, İstanbul'da satılan biletlere çıktı. Bursa'da satılan bilet İnegöl'de bulunan bir AVM'deki alışveriş merkezinden satıldığı öğrenildi. Aynı biletin seri numarası burada olduğu bilgisine ulaşılırken, şimdi herkes bileti alanı merak ediyor.

BURSA 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:48

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