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2019 yılını Uludağ'ın karla kaplı ormanlarında yürüyüş yaparak bitirdiler

İHA

Bursa'da iki dağcı 2019 yılının son gününü Uludağ'da karlar altında yürüyüş yaparak tamamladı.

2019 yılını Uludağ'ın karla kaplı ormanlarında yürüyüş yaparak bitirdiler

Bursa'da iki dağcı 2019 yılının son gününü Uludağ'da karlar altında yürüyüş yaparak tamamladı.
Uludağ'da kayıp iki dağcı Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ın cansız bedenlerini Küreklidere Kanyonu'nda bulan Bursa'nın önemli dağcılarından İsmet Şentürk 2019 yılının son gününü yine zirvede geçirdi.
Uludağ Dağcılık Kulübü Kurucusu İsmet Şentürk ve arkadaşı Tuna Keskin, 2019 yılının son gününde Uludağ'a çıktı. Zirvenin güney ormanlarında yürüyüş yapan iki dağcı, Uludağ'ın eşsiz güzelliklerini kayda aldı. Bursa merkezde yağmurlu ve soğuk hava hakim iken, zirvede ise kar yağışı etkisini gösteriyor. Zaman zaman yoğun kar yağışı altında yürüyen iki dağcı, yolda yabanî hayvan izlerine de rastladı. İki dağcı başladıkları alana tekrar gelerek yürüyüşü tamamladı.
Uludağ Dağcılık Kulübü üyesi İsmet Şentürk, "Bursa'da yağmurlu ve soğuk hava var. Uludağ'da gök yüzü açık, karlı hava var. Yolda yabanî hayvanlara ait izlere rastladık. 2019 yılının son yürüyüşünü yapıyoruz. Ara ara şiddetli bir yağış hakim" dedi.
Tuna Keskin ise, "Harika bir gün. Çok güzel kar var. 2019 yılını kar yağışı altında yürüyüş ile tamamladık" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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