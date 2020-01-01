Bursa polisinin yılbaşı mesaisi Kontroller sabaha kadar sürdü

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü bağlı ekipleri, yılbaşı gecesi 2020'nin ilk saatlerinden itibaren başlayıp sabah hava aydınlanıncaya kadar kontrollere devam etti.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şehrin en işlek caddelerde araçları durdurarak sürücülere alkolmetre ile alkol kontrollü yaptı. Asayiş ekipleri ile birlikte yapılan kontrollerde araçların bagajları da didik didik arandı. Denetimler sabahın ilk saatlerine kadar devam etti. Kontrollerin en üst seviyede olduğu Bursa'da yılbaşı gecesi cadde ve sokak üzerinde toplanıp çevreye rahatsızlık veren alkollü guruplarda gecenin ilerleyen saatlerinde uyarılıp dağıtıldı.

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