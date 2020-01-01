‘’Molla Fenârî” ödülleri sahiplerini buluyor

Bursa Uludağ İlâhiyat Fakültesi ve Bursa İlâhiyat Vakfı tarafından 2019 yılından itibaren her sene “Molla Fenârî İslâm Araştırmaları Teşvik Ödülü” adıyla düzenlenecek olan yarışmanın kazananları belli oldu.

BUÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Temel İslâm Bilimleri, İslâm Tarihî ve Sanatları ve Felsefe ve Din Bilimleri alanlarında tamamlanmış olan yüksek lisans ve doktora tezleri içinde en iyi olanları belirlemek ve genç araştırmacıları teşvik etmek maksadıyla düzenlenen yarışmaya ilgi beklenenin üzerinde oldu. Jüri tarafından başarılı bulunan tezlere ödül vermek üzere Bursa Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi İbnü’lCezerî Salonu’nda ödül töreni yapılacak. Kazananların ödüllerini alıp tezlerinin kısa bir sunumunu yapacağı törende Dr. Öğretim Üyesi Turgay Gündüz de "İlâhiyat Araştırmalarında Kalite ve İlâhiyat Studies" konulu bir konferans verecek.

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