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İnegöl protokolü yeni yıla görev başındaki kamu çalışanlarıyla girdi

İHA

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki heyetle birlikte yılbaşında görevlerinin başında bulunan zabıta, jandarma, emniyet ve itfaiye ekiplerini ziyaret ederek, yeni yıla görevi başındaki kamu görevlileriyle birlikte girdi. Ayrıca taksi durağı da ziyaret edildi.

İnegöl protokolü yeni yıla görev başındaki kamu çalışanlarıyla girdi

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki heyetle birlikte yılbaşında görevlerinin başında bulunan zabıta, jandarma, emniyet ve itfaiye ekiplerini ziyaret ederek, yeni yıla görevi başındaki kamu görevlileriyle birlikte girdi. Ayrıca taksi durağı da ziyaret edildi.
Kaymakam Şükrü Görücü, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan ve beraberindeki parti yöneticileri yeni yıla görevlerinin başında giren kamu görevlilerini unutmadı. Gece boyunca farklı kurumlarda ziyaretler yapıldı. 22.30’da İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde nöbetçi zabıta ekiplerini ziyaret eden Kaymakam Görücü, Milletvekili Gürel ve Başkan Taban, burada görevli zabıtaya tatlı ikramında bulundu. Ardından vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarını gidermek için mesaide bulunan taksi durağı ziyaret edilerek taksici esnafıyla bir araya gelindi. Taksicilere de tatlı ikramı yapılıp yeni yıllarının hayırlı olması dileklerinin iletilmesinin ardından İnegöl Emniyet Müdürlüğü Alanyurt hizmet binasındaki emniyet personeli ziyaret edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi İnegöl İtfaiye Müdürlüğünü de ziyaret eden heyet, ardından Devlet Hastanesi’ni ziyaret edip yeni yılın ilk bebeği ve ailesiyle buluştu. Daha sonra İnegöl Jandarma Komutanlığı ziyaret edilerek burada askerler ve görevleri başındaki rütbeli personelin yeni yılı kutlandı. Son olarak İnegöl Emniyet Müdürlüğü’nün BursaAnkara karayolunda bulunan uygulama noktasını ziyaret eden Kaymakam Görücü, Milletvekili Gürel ve Başkan Taban ile beraberindeki heyet, yeni yıla halkın huzuru ve güvenliğini sağlamak adına görevleri başında giren polislere de başarılar dilediler.
Belediye Başkanı Alper Taban, “Acısıyla, tatlısıyla, hüznüyle, sevinciyle güzel bir yıl geçirdik. İnşallah 2020 yılı hem şehrimiz hem de ülkemiz için güzel bir yıl olur. Belediyemizin de bu yıl 150’nci kuruluş yılını yaşıyor olacağız. Biliyorsunuz 1870 yılında kuruldu İnegöl Belediyesi. Bunu tabi güzel etkinliklerle, güzel vesilelerle buluşturacağız ve şehrimiz için 2020 yılında güzel işler başaracağız. Ben tüm insanlığa başarılı, mutlu ve güzel bir yıl geçirmelerini diliyorum” dedi.
Kaymakam Şükrü Görücü ise, “Yeni bir yıla girdik. Acısıyla tatlısıyla bir yılı geride bıraktık. Her yeni yıl umuttur, hedeftir. Yeni yılın ilçemize, ülkemize ve insanımıza sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dilerken tüm insanlığın sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde olmasını diliyorum. Ülkemizin daha da ileriye, çağdaş uygarlık seviyesine çıkabilmesi için 2019’da çok güzel yatırımlar oldu, yerli ve milli yatırımlar oldu. Yerli otomobillerimiz oldu. Ben bu yatırımların 2020 yılında da devam edeceğini ümit ediyorum” diye konuştu.
Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel de İnegöl’ü temsil eden herkesin bir arada olduğuna dikkat çekerek; “İnşallah yeni ümitlerle yeni doğan bebeğimizden de cesaret alarak 2020 yılının ilk dakikalarını birlik ve beraberlik içerisinde karşıladık. İnşallah ülkemiz için, dünya için başarılı, barış dolu, huzurlu güzel bir yılı birlikte geçiririz duasıyla hayırlı akşamlar diliyorum” ifadelerinde bulundu.
Öte yandan, Devlet Hastanesi ziyareti sırasında 2020 yılının dünyaya gelen ilk bebeği de ziyaret edildi. 3 kilo ağırlığında doğan bebeğe ‘Kuzey’ ismi verildi. Saat 00.02'de dünyaya gelen bebeğe yoğun ziyaretçi akını gerçekleşti. Semih ve Yıldız Olaştagöz çifti, İnegöl Devlet Hastanesi doğumhanesinde normal doğum yöntemiyle dünyaya gelen ikinci çocuklarına Kuzey ismini verdi. Bebeğin Babası Semih Olaştagöz, “Erken dünyaya geldi. Bursa'da, yılın ilk bebeği olmasından dolayı mutluyum. İsmini Kuzey koyduk” dedi. Belediye Başkanı Alper Taban, 2020’nin ilk bebeği Kuzey’e altın hediye etti.

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