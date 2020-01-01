Kızılay’ın merhamet eli dünyaya örnek oluyor

Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, yönetim kurulu üyeleri, Bursa İl Sağlık Müdürü Halim Ömer Kaşıkçı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, yönetim kurulu üyeleri ile birlikteBursa İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Halim Ömer Kaşıkçı’yı ziyaret etti. Sohbet havasında geçen ziyarette İl Sağlık Müdürü Halim Ömer Kaşıkçı’ya yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen Davut Gürkan, Türk Kızılay ve şubelerinin çalışmalarını anlattı. Türk Kızılay’a güvenen, gönül veren hayırseverlerin bağışlarını ihtiyaç sahiplerine en doğru şekilde ulaştırmak için çabaladıklarını anlatan Gürkan, tüm yüzlerin gülmesi için gecelerini gündüzlerine kattıklarını vurgulayarak, bu yolda kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkçı ise sözlerine ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı. Halim Ömer Kaşıkçı, Türk Kızılay’ın ülkemizde ve dünyada önemli bir misyon üstlendiğini belirterek, “Hayırseverlerimizin yardımları ve çalışmalarınız sayesinde sevgi, şefkat ve merhamete dayalı medeniyet anlayışımız tüm dünyaya örnek oluyor ve ihtiyaç sahiplerine umut veriyor. Bu güzel organizasyona ve fedakâr çabalara destek olmak hepimizin boynunun borcu. İyilik yolunda bizler de elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

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