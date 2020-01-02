Bursa'da bazı feribot seferleri iptal edildi

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Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ile İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri iptal edildi.



BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Saat 07.00'daki Bursa (Mudanya)İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir." denildi.



İDO'nun internet sitesinde yapılan açıklamada, "Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 02.01.2020 BandırmaYenikapıBostancı 07.45 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

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