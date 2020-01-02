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Bursa'da bazı feribot seferleri iptal edildi

İHA

Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ile İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri iptal edildi.

Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ile İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Saat 07.00'daki Bursa (Mudanya)İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir." denildi.

İDO'nun internet sitesinde yapılan açıklamada, "Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 02.01.2020 BandırmaYenikapıBostancı 07.45 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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