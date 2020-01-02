BUDO'da bazı seferler iptal edildi

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BURSA Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) yarın sabah yapılması planlanan 2 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.



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