İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Olumsuz hava şartları deniz seferlerini etkilemeye devam ediyor. Hava muhalefeti dolayısıyla Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nden de (İDO) bazı seferlerin iptal olduğu açıklandı.

BUDO'dan yapılan açıklama da 09.30 Bursa (Mudanya)İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya)Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya), 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)Bursa (Mudanya) ve 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)Armutlu (İhlas), 14.25 Armutlu (İhlas)Bursa (Mudanya) seferleri, İDO'nun ise 09:50 KadıköyYenikapıBursa, 10:30 BursaYenikapıKadıköy seferlerinin olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildiği açıklandı.

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