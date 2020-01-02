Prof. Dr. Gülşah Çeçener’e bir ödül daha

YÖK'ün 2018 yılında ‘Üstün Başarı Ödülü’nü alan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülşah Çeçener, ‘Yenilikçi Sağlık Profesyoneli Ödülü’ne de lâyık görüldü.

Doktor Club Awards 2019'da BUÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülşah Çeçener "Yılın Yenilikçi Sağlık Profesyoneli" kategorisinde finale kaldı. Yedi finalist arasından 20 bin hekimin oyları ile birinci seçildi. "İleri Evre Meme Kanseri Kök Hücre Tedavisinde Let7a ve miR335 Temelli Yenilikçi Yaklaşımlar " başlıklı projesi ile ödüle lâyık görülen Prof. Dr. Gülşah Çeçener, İstanbul Üniversitesi Cemil Birsel Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen tören ile ödülünü aldı.

Törende konuşan Prof. Dr. Gülşah Çeçener, ödüle lâyık görülen TÜBİTAK tarafından desteklenmiş projenin en önemli çıktılarından birinin doktora öğrencisi Havva Tezcan'ın tamamlanan yüksek lisans tezi olduğunu vurguladı.

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