Çocuklarla yeşeren kültür sanat

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğü tarafından pilot proje olarak uygulamaya konulan Çocuklarla Masal Saati atölyesi sürüyor.

Atölyede dersler Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 2. Sınıf öğrencilerince İncirli Kültür Merkezi’nde veriliyor. İlkokul öğrencilerinin gelişimlerine katkı sağlayacak projenin pilot çalışması olarak başlayan faaliyetler ilgi görüyor. Kültür Bakanlığı Sanatçısı Ahmet Turunç ve genç öğretmen adayları tarafından uygulamalı olarak Türk hikâyeleri ve masallarının anlatılıyor. Nasrettin Hoca, Dede Korkut, Bamsı Beyrek, Keloğlan gibi tarihi Türk karakterlerinin ön planda olduğu yazılı ve sözlü Türk kültürünün örnekleri çocuklara sergileniyor. Geleceğin başarılı eğitimcileri olmaya aday gençlerin yüz yüze yürüttüğü drama faaliyetleri, çocuk oyunlarıyla Türk İslâm medeniyeti, millî ve manevî değerler eğitimi çocuklar tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.