BTSO MESYEB meslek sayısını 84’e yükseltti 53 bin çalışan MESYEB ile meslekî yeterlilik belgesi sahibi oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

BTSO MESYEB meslek sayısını 84’e yükseltti 53 bin çalışan MESYEB ile meslekî yeterlilik belgesi ...

İHA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından Bursa'ya kazandırılan Türkiye'nin en kapsamlı sınav ve belgelendirme kuruluşu BTSO MESYEB, meslek kapasitesini 84'e çıkardı. MESYEB, şimdiye kadar 53 binden fazla çalışanı meslekî yeterlilik belgesi sahibi yaptı.

BTSO MESYEB meslek sayısını 84’e yükseltti 53 bin çalışan MESYEB ile meslekî yeterlilik belgesi sahibi oldu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından Bursa’ya kazandırılan Türkiye’nin en kapsamlı sınav ve belgelendirme kuruluşu BTSO MESYEB, meslek kapasitesini 84’e çıkardı. MESYEB, şimdiye kadar 53 binden fazla çalışanı meslekî yeterlilik belgesi sahibi yaptı.
BTSO MESYEB son 5 yılda sadece Bursa’da değil, Türkiye’nin dört bir yanında sınav ve belgelendirme hizmeti verdi. İş dünyasının talepleri doğrultusunda farklı sektörlerde ve mesleklerde faaliyet gösteren MESYEB, yetkili olduğu mesleklerin sayısını artırdı.
Otomotiv sektöründe 21, makine metal sektöründe 13, inşaat sektöründe 16, enerji sektöründe 8, tekstil sektöründe 6, kaynak sektöründe 6, asansör sektöründe 4, plastik sektöründe 3 meslekte olmak üzere toplam 77 meslekteki sınav ve belgelendirme yetkisine sahip BTSO MESYEB’de meslek sayısı Aralık ayı itibariyle 84’e yükseldi. Kapsam genişletme başvurusunun ardından MYK ve TÜRKAK tarafından yapılan denetimleri başarıyla tamamlayan MESYEB, 7 yeni mesleği kapsam alanına aldı. MESYEB artık elektrik pano montajcısı, köprülü vinç operatörü, plastik profil üretim operatörü, kuaför ve güzellik uzmanı mesleklerinde de meslekî yeterlilik belgesi hizmeti veriyor.
Alt yapı ve kapasite olarak Türkiye’nin en büyük sınav ve belgelendirme kuruluşu olan BTSO MESYEB, Türkiye’de 50’den fazla şehirde hizmet verdi. Merkez, Mayıs 2016’dan bu yana 53 bini aşkın çalışanı belgelendirdi.
BTSO olarak insana yatırım anlayışı doğrultusunda çalıştıklarını belirten BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye ekonomisinin lokomotif şehri Bursa’nın mesleki nitelikleri gelişmiş insan kaynağı ile uluslararası alandaki rekabet gücünü daha da artırdığını söyledi. 2014 yılında hayata geçirilen MESYEB’in önemli bir misyon üstlendiğini dile getiren Başkan Burkay, “Uluslararası alandaki güçlü konumunu da her geçen yıl daha da pekiştiren Bursa, vasıflı insan gücüyle hedeflerine çok daha rahat ulaşacaktır. İş dünyamızın ihtiyaç ve beklentilerine göre merkezimizin sınav ve belgelendirme yetkisi olduğu meslek sayımızı 84’e yükselttik. Kalite ve nitelikten ödün vermeden merkezimizin kapasitesini artırmaya devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Freni boşalan kamyonetin park halindeki araçlara çarpma anı kamerada
YEREL HABERLER Freni boşalan kamyonetin park halindeki araçlara ...
Köprüden dereye atladı, çevredekiler kurtardı
YEREL HABERLER Köprüden dereye atladı, çevredekiler kurtardı
Nilüfer Belediyesi’nden vatandaşlara ücretsiz fidan
YEREL HABERLER Nilüfer Belediyesi’nden vatandaşlara ücretsiz fidan
Mobilyada KDV indirimi, sektör çalışanları ile müşterileri sevindirdi
YEREL HABERLER Mobilyada KDV indirimi, sektör çalışanları ile ...
Bu gösteri çok farklı Kuklalar müzede görücüye çıktı
YEREL HABERLER Bu gösteri çok farklı Kuklalar müzede görücüye çıktı
Tatil BTM’de güzel
YEREL HABERLER Tatil BTM’de güzel
Tarım A.Ş.’den AB destekli bir proje daha
YEREL HABERLER Tarım A.Ş.’den AB destekli bir proje daha
Çocuklarla yeşeren kültür sanat
YEREL HABERLER Çocuklarla yeşeren kültür sanat
114 yaşındaki Şükriye Nine hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 114 yaşındaki Şükriye Nine hayatını kaybetti
Uludağ’da kapanan yollar açılıyor
YEREL HABERLER Uludağ’da kapanan yollar açılıyor
107 yaşındaki Şükriye Nine hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 107 yaşındaki Şükriye Nine hayatını kaybetti
Prof. Dr. Gülşah Çeçener’e bir ödül daha
YEREL HABERLER Prof. Dr. Gülşah Çeçener’e bir ödül daha
Başkan Aydın umreye gitti
YEREL HABERLER Başkan Aydın umreye gitti
Hasan Basri'nin 25.yılına ödül
YEREL HABERLER Hasan Basri'nin 25.yılına ödül
Çobanların dünyasını bir çoban yazdı Çobanların sıkıntılarını şiir ve hikayelerle anlatarak kitap çıkardı
YEREL HABERLER Çobanların dünyasını bir çoban yazdı Çobanların ...
Manzara görüntüsü çekerken domuz sürüsüne denk geldi Kış turizmi merkezi Uludağ yaban hayatına da ev sahipliği yapıyor
YEREL HABERLER Manzara görüntüsü çekerken domuz sürüsüne denk ...
Karla kesintisiz mücadele
YEREL HABERLER Karla kesintisiz mücadele
Çiftçi üretimle güçleniyor
YEREL HABERLER Çiftçi üretimle güçleniyor
'Süper enfeksiyon'a dikkat
YEREL HABERLER 'Süper enfeksiyon'a dikkat
Gürcistan'dan geldi, Bursa'da sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Gürcistan'dan geldi, Bursa'da sağlığına kavuştu
Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi 2020'de hizmete girecek Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz: "Yıldız Tepe asrın projesidir"
YEREL HABERLER Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi 2020'de hizmete ...
Zihinsel engeli bulunan kadınla ilişkiye 17 yıl hapis istendi
YEREL HABERLER Zihinsel engeli bulunan kadınla ilişkiye 17 yıl hapis ...
Hasta olmamak için "atom" içiyorlar Bu çorbayı içmek için şehir dışından geliyorlar
YEREL HABERLER Hasta olmamak için "atom" içiyorlar Bu çorbayı içmek ...
Irak’ın sağlık projesi Bursa’dan
YEREL HABERLER Irak’ın sağlık projesi Bursa’dan

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X