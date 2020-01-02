Nilüfer Belediyesi’nden vatandaşlara ücretsiz fidan

Nilüfer Belediyesi, bu yıl da vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtacak. Limoni servi, leylandi, oya, ıhlamur ve erguvan türlerinden fidanların dağıtılacağı ağaçlandırma kampanyası 13 Ocak tarihinde başlayacak.

Daha yeşil bir Nilüfer için çalışmalarını aralıksız sürdüren Nilüfer Belediyesi, geleneksel hale gelen ağaçlandırma kampanyasıyla bu yıl da on binlerce fidanın toprakla buluşmasını sağlayacak. 13 Ocak tarihinde başlayacak olan kampanya kapsamında vatandaşlara, limoni servi, leylandi, oya, ıhlamur ve erguvan türlerinde fidanlar, ücretsiz olarak dağıtılacak. Fidan almak isteyen vatandaşlar, Nilüfer Belediyesi Alaaddinbey Hizmet Binası’ndaki Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün fidanlığına gelerek, başvuru dilekçesi karşılığında fidanları ücretsiz olarak alabilecek.

Bu yıl 20 bin adet fidan dağıtmayı hedeflediklerini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Nilüfer Belediyesi olarak yıl boyunca yaptığımız ağaçlandırma çalışmalarının yanı sıra vatandaşlara ücretsiz olarak fidan dağıtarak, Nilüferlilerin de kentin yeşiline katkı sunmasını sağlıyoruz” dedi.

Erdem, okullar, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla da binlerce fidanı toprakla buluşturacaklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.