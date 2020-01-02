Uludağ’daki restoranın kaçak bölümleri yıkıldı Uludağ'da kaçak yapılaşmaya izin verilmiyor

Osmangazi Belediyesi, Uludağ yolu üzerinde yer alan bir restoranın kaçak olarak inşa edilen bölümlerini yıktı.

İlçenin dört bir yanındaki kaçak yapıları tespit ederek yıkan Osmangazi Belediyesi, Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden olan Uludağ'ı kaçak yapılardan temizlemek adına hummalı bir çalışma yürütüyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından Uludağ yolu üzerinde yer alan bir işletmenin ruhsata aykırı olarak inşa edildiği belirlenen bölümleri, iş makinesi ile yıkıldı. Güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yıkım esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, ruhsatsız ve kaçak yapıya asla izin vermeyeceklerini belirtti.

BURSA 02 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:49

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