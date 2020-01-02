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105 yaşındaki nineye doğum günü sürprizi Ümriye Nine 105’inci yaşını Başkan Dündar ile kutladı

İHA

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 105 yaşındaki Ümriye Türker'e sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Doğum günü pastasını Başkan Dündar'ın elinden yiyen yaşlı kadın, duygu dolu anlar yaşadı.

105 yaşındaki nineye doğum günü sürprizi Ümriye Nine 105’inci yaşını Başkan Dündar ile kutladı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 105 yaşındaki Ümriye Türker’e sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Doğum günü pastasını Başkan Dündar’ın elinden yiyen yaşlı kadın, duygu dolu anlar yaşadı.
1915 yılında Yugoslavya’da dünyaya gelen Ümriye Türker, 80 yıl önce ailesiyle birlikte Bursa’ya göç etti. Bursa’da evlenen ve 3 çocuk sahibi olan Türker, 20 yıl önce eşini kaybetti. Eşi vefat edince yalnız kalan Ümriye Nine, Tuna Mahallesi’nde oturan oğlu Necmettin Türker’in yanına yerleşti. Yaşına rağmen oldukça sağlıklı olan, sadece yürümekte zorlanan Ümriye Nine, 105 yaşına girdi. Tarihe tanıklık eden Ümriye Nine’nin 105’inci doğum gününde ise yanında Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez yer aldı. Pasta alarak Ümriye Nine’ye sürpriz bir ziyarette bulunan Başkan Dündar, yaşlı kadına büyük bir mutluluk yaşattı.
Ümriye Nine, doğum günü pastasını Başkan Dündar ile birlikte keserken, pastanın ilk tadımını da Başkan Dündar’ın elinden yaptı. Ümriye Nine’nin elini öpen ve doğum gününü kutlayan Dündar, “Ümriye Ninemiz adeta tarihe tanıklık etmiş biri. İlçemizin en yaşlılarından. Yeni yaşında Ümriye Ninemizin yanında olmak istedik ve kendisine sürpriz bir ziyaret yaptık. Maşallah, kendisi bu yaşında oldukça sağlıklı. Hem doğum gününü kutladık hem de hayır dualarını aldık” dedi.

BURSA

02 Ocak 2020 Perşembe

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