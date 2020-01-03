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Bursa'daki banka soygun anı kamerada...Zanlı nefes kesen takip ve polisin müthiş operasyonuyla ...

İHA

Bursa'da yılbaşı öncesi kar maskesi ile girdiği banka şubesinde sahte bomba ve kuru sıkı tabanca ile 43 bin lira soyan zanlı Bursa polisi tarafından yakalandı. Yurt dışındaki bahis sitelerinde oyun oynayıp kredi kartına borçlanan ve borcunu ödemek için soygun yapan zanlının paranın bir kısmıyla borçlarını ödediği, bir kısmını yine bankaya yatırdığı ortaya çıktı. Olay anı da saniye saniye kameraya yansıdı.

Bursa'daki banka soygun anı kamerada...Zanlı nefes kesen takip ve polisin müthiş operasyonuyla yakalandı Yurt dışı sitelerde bahis oynadığı kredi kartının borcunu kapatmak için soygun yapmış Kar maskesi ve eldiven takıp şemsiye ve çanta kullanan zanlının bir gün önce banka civarında keşif yaptığı ortaya çıkarken, boyunun 1,85 olması polisin işini kolaylaştırdı

Bursa’da yılbaşı öncesi kar maskesi ile girdiği banka şubesinde sahte bomba ve kuru sıkı tabanca ile 43 bin lira soyan zanlı Bursa polisi tarafından yakalandı. Yurt dışındaki bahis sitelerinde oyun oynayıp kredi kartına borçlanan ve borcunu ödemek için soygun yapan zanlının paranın bir kısmıyla borçlarını ödediği, bir kısmını yine bankaya yatırdığı ortaya çıktı. Olay anı da saniye saniye kameraya yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz pazartesi günü Nilüfer ilçesi 100. Yıl Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı üzerindeki bir banka şubesine kar maskesiyle giren kişi elinde bomba olduğunu iddia edip bankanın kapısının yanına bıraktığı nesneyi patlatacağı tehdidinde bulundu. Daha sonra belindeki silahı çıkaran zanlı veznedeki 43 bin lirayı alarak kaçtı.
Yüzlerce kamera görüntüsü incelendi
Banka soygunu sonrası Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri müthiş bir takip başlattı. Öncelikli olarak bölgedeki yüzlerce güvenlik kamerası incelendi. Zanlının olayda kullandığı kar maskesi, eldiven, çanta, şemsiyenin nasıl temin edildiği araştırıldı.
1,85 boylarındaki soyguncunun, olay için müthiş bir hazırlık yaptığı da ortaya çıktı. Soygundan bir gün önce keşif için banka şubesine gelen ve yoğunluk durumunu tespit eden zanlının, olay günü de cep telefonunu kapattığı, soygun sonrası kaçtığı aracını bir kaç yüz metre ileriye park ettiği, olayda kullandığı malzemeleri de cöp konteynerine attığı ortaya çıktı.
Polis daha önce suç kaydı olmayan ve bir fabrikada tekniker olarak çalışan 34 yaşındaki Erkan K.'nın olayda kullandığı suç malzemelerini satın alabileceği iş yerlerinde detaylı araştırma yaparak buradaki delillerden zanlının kimliğini tespit etti. Piyasaya bir miktar borcu da olduğu öğrenilen şahsın Nilüfer'de oturduğu, Yıldırım'da ikamet eden babasının yanına gittiği belirlendi.
Asayiş Şube Müdürlüğü'nce kurulan özel ekip nefes kesen bir operasyonla zanlıyı gözaltına aldı. Zanlının soygundan elde ettiği paranın 6 bin lirasıyla borcunu ödediği, bir kısmını üzerinde taşıdığı, bir kısmını da bankaya mevduat hesabına yatırdığı öğrenildi.
Öte yandan zanlının bomba süsü verdiği düzenekte de herhangi bir parmak izi olmadığı, eldivenle alüminyum folyo ile sarıp kablo ile süslediği belirtildi.
Soygun planları için çok film izleyen zanlının, sanal bahis sitelerine girdiği, piyasaya borçlandığı için böyle bir olay gerçekleştirdiği, kredi çekmesine rağmen işe yaramayınca böyle bir plan yaptığı öğrenildi.
Emniyetteki sorgusu tamamlanan bir çocuk babası Erkan K. geniş güvenlik tedbirleri altında adliyeye sevk edildi.

BURSA

03 Ocak 2020 Cuma

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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