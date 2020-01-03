Bursa’nın Mudanya ilçesinde ikamet eden yaşlı çift evlerinde ölü bulundu. Yaşlı çiftin yaklaşık 2 hafta önce öldüğü düşünülürken, cesetler otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.



Olay, Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, torunları astsubay emeklisi M. Şerafettin Genç (89) ve Nurten Genç’ten (84) haber alamayınca polisten yardım istedi. Çilingir vasıtasıyla açılan kapıdan içeriye giren torunları ve polis ekipleri, yaşlı çiftin cansız bedenleri ile karşılaştı. Yaklaşık 2 hafta önce öldüğü tahmin edilen ve evin içerisine kokudan zor giren ekipler, maskeyle inceleme yaptı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cesetler, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla alakalı tahkikat başlatıldı.

BURSA 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:49

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