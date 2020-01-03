Osmangazi’den personele ihâle mevzuatı eğitimi

Osmangazi Belediyesi, hizmet içi eğitim programı çerçevesinde belediye personeline kamu ihâle mevzuatı eğitimi verdi.

Vatandaşa daha kaliteli hizmet sunulmasını sağlamak için personele yönelik eğitimlerini aralıksız sürdüren Osmangazi Belediyesi, son olarak kamu ihâle mevzuatı ve uygulaması eğitimi düzenledi. Osmangazi Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen seminere personel katıldı. 3 gün boyunca devam eden eğitimde konuşmacı olarak yer alan Muhsin Açık ile Yaşar Gök, ihâle süreci, hizmet alımları sözleşme uygulamaları ve yapım işleri genel şartnamesi konularında personeli bilgilendirdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, aktardıkları bilgilerden dolayı konuşmacılara teşekkür ederek, eğitimlerin yıl boyunca devam edeceğini belirtti.

BURSA 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:49

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