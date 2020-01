Biletler askıda

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu’nun “Askıda Bilet” uygulamasına ilgi her geçen gün artıyor. 1525 yaş arası gençler ve 65 yaş üstü tiyatro tutkunlarına yönelik gerçekleştirilen uygulamadan 2019 sezonunda 750 sanatsever faydalandı.

Sahneye koyduğu oyunlarla Bursa’da tiyatroya yeni bir soluk getiren Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, tiyatronun herkes için ulaşılabilir olmasını hedefliyor. “Askıda Bilet” uygulamasını başlatan Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, sanatseverlerin tiyatroyla iç içe olmasına imkan sağlıyor. Sınırlı sayıdaki bilet için 1525 yaş arası gençlerin ve 65 yaş üstü tiyatro tutkunlarının faydalandığı “Askıda Bilet” uygulaması, Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun çarşamba 20.00 ve cumartesi 15.00 seanslarında geçerli oluyor. Tiyatro severler, Nâzım Hikmet Kültürevi, Uğur Mumcu Sahnesi ve Konak Kültürevi’ndeki sanat gişelerinde, askıda biletten alabiliyor. İlginin her geçen gün arttığı “Askıda Bilet” uygulamasından, 2019 sezonunda 750 kişi yararlandı.

Maddî durumu el vermeyen öğrenciler başta olmak üzere her yaştan insanın tiyatroya ulaşmasına katkıda bulunmak isteyen herkes, sanat gişelerinden ya da bilet.nilufer.bel.tr/askidabilet adresinden diledikleri kadar bilet alarak askıya bırakabiliyor.

