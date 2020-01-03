“Tek derdimiz fayda üretmek”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kelesli muhtarlarla bir araya geldi.

Toplumun farklı kesimleriyle sık sık bir araya gelip istişâre toplantıları yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Büyükşehir ortak akıl ile büyüyor” başlığıyla gerçekleştirilen ‘Muhtarlar Buluşmaları’nda Kelesli muhtarlarla bir araya geldi. Keles Kömür İşletmeleri Lokali’nde ilçenin merkez ve kırsal mahalle muhtarlarıyla buluşan Başkan Aktaş, tüm muhtarların sorun ve taleplerini tek tek dinledi. Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin’in de katıldığı toplantıda konuşan Başkan Aktaş, önceliklerinin ulaşım ve altyapı olduğunu hatırlatarak, imkanlar ölçüsünde Keles’te de refah seviyesini yükseltmek için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Son yıllarda Türkiye ve dünyanın içinden geçtiği süreci değerlendirerek konuşmasına başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini hatırlattı.

Türkiye’nin çok zor bir coğrafyada bulunduğunun altını çizen Başkan Aktaş, “Çünkü bizim komşularımız kişi başı gayri sâfî hâsılası 3540 bin dolar olan Almanya ve Hollanda değil. Bir tane bile normal komşumuz yok. Suriye, Irak, İran, Bulgaristan hatta çok şaşaalı dönemler yaşayan Yunanistan bile karışık. Bir elimiz Ortadoğu’da bir elimiz Kafkaslar’da, Balkanlar’da, üstte Rusya Bu konjonktürde 7 düvele karşı mücadele vermeye çalışıyoruz. Bunun yanında tabir yerinde ise ağzımızın içine bakan ülkeler, insanlar var. Bizim geçmişten, ecdadımızdan aldığımız o güçlü Osmanlı’nın, Türkiye Cumhuriyeti’nin onlara karşı gösterdiği hamiliği kendilerine koz olarak düşünen topluluklar var. O yüzden biz güçlü olmak zorundayız. Avrupa’nın ikinci büyük nüfusuna ve altıncı büyük ekonomisine sahibiz. Sıradan bir ülke değiliz. Önümüze konan prangalara rağmen son 1520 yılda sağlıkta, eğitimde ve ulaşımda birçok hamle var” dedi.

Önemli gelişmeler olacak

Başkan Aktaş, 2019’un son günlerinde yerli otomobilin Bursa’da üretileceği müjdesinin bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildiğini hatırlatarak, bu yıl da Bursa için önemli gelişmeler yaşanacağını vurguladı. Dünya Göçebe Oyunları’nın Eylül Ekim aylarında İznik’te yapılacağını ifade eden Başkan Aktaş, “Bu konuyla ilgili ciddi harcamalar yapılacak. Bursa 5 tane Cumhurbaşkanı’nı ağırlayacak. İlk gün 250 bin kişi bekleniyor. Yine Keles’te yapılan Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği ile ilgili bazı hamlelerimiz olacak. Şehrimizi bu mânâda da tabiri câizse pazarlayıp daha faal hâle getirmeliyiz” diye konuştu.

Önyargısız hizmet

Bursa’nın 17 ilçesinde, 1058 mahallede yaşayanların hayatlarını kolaylaştırmaktan başka hiçbir hesaplarının olmadığını dile getiren Başkan Aktaş, “Ulaşım ve al tyapı bizim önceliğimiz. Dolayısıyla bu manada öncelikleri görmek lazım. Bundan sonra köy konağı, halı saha, spor alanı, mobese gibi konuları değerlendiririz. Bütçemiz belli. Hiçbir mazeretimiz yok. Yeni kaynaklar üreteceğiz, mevcut kaynakları azamî verimlilikte kullanacağız ve şehrimize, ilçemize, mahallelerimize dokunmaya devam edeceğiz. Muhtarlar olarak sizlerin işi de zor. Makine yok, ekipman, personel, bütçe yok. Zor iş muhtarlık. Dolayısıyla derdini anlatmak için gelen vatandaşın gönlünü almaktan başka yapabileceğiniz bir şey yok. Ancak emin olabilirsiniz ki hiçbir siyasî angajman içinde kalmadan, önyargılarla yaklaşmadan mahallenize bir fayda daha sağlayabilir miyiz, onun hesabı içinde olacağız. Muhtarlık da başkanlık da bir gün bitecek. Önemli olan geriye baktığımızda hayırla yad edilebilmek. Arkamızdan ‘Allah razı olsun’ denirse ne mutlu” dedi.

Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin de Büyükşehir Belediyesi ile uyum içinde ilçeye hizmet verdiklerini belirterek, destekleri nedeniyle Başkan Aktaş’a teşekkür etti.

Başkan Aktaş, toplantıda tek tek muhtarlara söz vererek, mahallelerinmeselelerini dinledi. Keles Kaymakamı Kübra Teymur’u da makamımda ziyaret eden Başkan Aktaş, Keles pazaryerini gezerek, hem vatandaşlarla hem de pazarcılarla sohbet etti.

BURSA 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:49

GÜNEŞ 08:19

ÖĞLE 13:13

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:56

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.