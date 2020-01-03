Otomobil villa bahçesine uçtu; sürücü yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yokuştan inen otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıkıp, bir sitenin bahçesine uçtu. Kazada, sürücü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde İnegöl ileçsindeki Karanfil Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sadık Şahan (31) yönetimindeki 16 UE 947 plakalı otomobil, yokuş aşağı indiği sırada sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki bir sitenin bahçe duvarının üstündeki demirleri devirerek, bahçeye uçtu. Kazada sürücü yaralandı.

Yaralı, kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.



BURSA 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:49

GÜNEŞ 08:19

ÖĞLE 13:13

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:56

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.