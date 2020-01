Kızılay iyiliği paylaşarak çoğaltıyor

Gönüllere dokunan Kızılay Osmangazi Şubesi, ocak ayı boyunca yapacağı ‘Gıda Paketi Bağış Kampanyası’nı tanıttı.

Basın toplantısında konuşan Kızılay Osmangazi Şubesi Başkanı Halil Atalay, 31 Ocak 2020 tarihine kadar sürecek ‘Gıda Paketi Bağış Kampanyası’ile ilgili bilgi vererek, “Kampanya sonucunda toplanacak bağışlar, temel beslenme ve gıda malzemeleri olarak çeşitli mahallelerimizde yaşayan ihtiyaç sahiplerine kampanya başlangıcından itibaren dağıtılmaya başlanacaktır. 100 TL’lik bir gıda kolisi bağışlayarak, sofralarına bereket olabilirsiniz. Gelin hep birlikte iyiliği paylaşarak çoğaltalım” dedi.

Başkan Atalay, şunları söyledi: “Hepinizin bildiği üzere Kızılay ve benzeri yardım kuruluşları, insanlarımızın yaptıkları bağışlarla ayakta durmakta ve varlığını onlar sayesinde sürdürmektedir. Kızılay’a yapılan nakdî ve aynî bağışlar her daim ihtiyaç sahibi insanlara titizlikle ulaştırılmaktadır. 11 aydan bu yana yaklaşık 5 bin ailemizin kapısını çalarak yardımlarımızı ulaştırdık. Toplumumuzda kardeşlik ve sosyal dayanışmanın sağlanması her bir vatandaşımızın asli görevidir.”

Pakette 15 çeşit malzeme var

“Yapmış olduğumuz yardımların miktarını artırmak, daha çok kişiye ulaşıp onların ihtiyaçlarını karşılamak istiyoruz” diyen Atalay, “Şehrimizde bir gıda bağış kampanyası düzenleyelim ve topladığımız gıda paketlerini şu kış aylarında ilçemizdeki ihtiyaç sahiplerine bir an önce dağıtalım istedik. Bu konuda gerekli hazırlıklarımızı da yaptık. Örnek bir gıda paketi hazırladık. Bu pakette, kış aylarında ailelerin âcil ihtiyacı olan; yağ, reçel, çay, şeker, tuz, kuru bakliyat, salça gibi 15 çeşit temel beslenme ve gıda malzemeleri mevcut. İlimizdeki birkaç toptancı ile de istişare edip gıda paketimizin fiyatını belirledik ve adını da koyduk. 100 liraya ‘Bir Gıda Kolisi Bağışlayarak Sen de Bir Sofra Kur’ diye de bağışçılarımıza sesleniyoruz” diye konuştu.

Kampanya katılmak isteyenlere çeşitli kolaylıklar sağladıklarını da ifade eden Atalay, “Bağışçılarımız; banka hesabımıza havaleeft yapabilirler, bizi telefonla arayıp makbuz karşılığı elden teslim edebilirler, isterlerse sosyal medya üzerinden yazıp bizi davet edebilirler, isterlerse de şubemize gelip bir çayımızıkahvemizi içerken bağışlarını yapabilirler. Yeter ki biz şu kadar paket gıda bağışlamak istiyoruz desinler. Ekiplerimiz bir taraftan bağışları alırken, bir taraftan da ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklar. 811 Ocak tarihleri arasında TÜYAP’ta açılacak olan BebeÇocuk Konfeksiyonu Fuarı’nda stand açıp iş adamlarımızdan da destek talep edeceğiz” dedi.

Atalay, standın Şehreküstü Meydanı’nda da kurulacağını belirtti.

