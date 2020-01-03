Osmangazi’de sosyal denge protokolü imzalandı

Osmangazi Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BemBirSen) arasında 20202021 yıllarını kapsayan sosyal denge sözleşmesi imzalandı.

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 32’nci maddesi uyarınca, Osmangazi Belediyesi’nde görev yapan kamu çalışanlarını ilgilendiren sosyal denge sözleşmesi, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve BemBirSen Genel Başkanı Levent Uslu tarafından imzalandı. Sözleşme kapsamında belediyede görev yapan kamu çalışanlarının sosyal denge tazminatı yüzde 100 en yüksek tavandan uzatılarak, SDS ödemeleri devam edecek.

İmza töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Türkiye’de mâlî disiplini ve kurumsal yapısı en güçlü belediyelerden biri olduklarını belirterek, “Tarih ve vakıf şehri Bursa’da yaşamak ayrıcalıktır. Bursalıya hizmet etmek ise ayrı bir onurdur. Şehrimizde yaptığımız hizmetler, geçmişe ve geleceğe de yansıyor. Böyle önemli bir şehirde hizmet veriyoruz. Kurumsal yapısı en güçlü belediyelerden biriyiz. Bu disiplinli çalışmayı sürdüreceğiz. Osmangazi’mize değer katan çalışmalarımızda personelimizin alın teri ve emeği var. Bu alın terinin karşılığını da idare olarak çalışanlarımıza en üst düzeyde veriyoruz. Allah bizlere hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin” diye konuştu.

BemBirSen Genel Başkanı Levent Uslu da sözleşmenin hayırlara vesîle olmasını dileyerek memurlar adına Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti. Uslu, “Başkanımız atmış olduğu bu imza ile memurlarının yanında olduğunu tescillemiştir. Memurlarımız da Osmangazi’ye daha iyi hizmet etmek için tüm güçlerini ortaya koyacaktır. Başkanımızın Osmangazi’ye ve Bursa’ya yaptığı hizmetleri hepimiz biliyoruz ve görüyoruz. 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan sosyal denge sözleşmesinin Osmangazi Belediyesi’nde çalışan memurlarımıza hayırlı olmasını dilerken, Başkanımız Mustafa Dündar’a da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

BURSA 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:49

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