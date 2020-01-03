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Çalışmayan kamyoneti iterken çocuğu ezdiler Bursa'da akıllara durgunluk veren olay

İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde arıza yapan kamyoneti çevredekilerin itmesi sırasında sokakta oynayan çocuk ezildi. Akıllara durgunluk veren olay sonrasında yaralı çocuk hastaneye sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde arıza yapan kamyoneti çevredekilerin itmesi sırasında sokakta oynayan çocuk ezildi. Akıllara durgunluk veren olay sonrasında yaralı çocuk hastaneye sevk edildi.

Olay, Orhaniye Mahallesi Uncu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, arızada yapan kamyoneti çalıştıramayan sürücü çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Çevredekilerin yardımıyla itilen kamyonet çalıştırılmak istenirken sokakta oyun oynayan Hamza A.'nın üzerinden geçti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yapan ekipler çocuğu İnegöl Devlet Hastanesine sevk sevk etti. Burada yapılan tedavinin ardından yaralı çocuk Bursa'ya sevk edildi.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

BURSA

03 Ocak 2020 Cuma

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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