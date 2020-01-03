Bursaspor'da Akyüz ve Çalık sesleri

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Bursaspor, Denizlispor'un kamp kadrosuna almadığı Mehmet Akyüz ve Burak Çalık'ı kadrosuna katmak istiyor.

Yeşilbeyazlı takımın ikinci yarı öncesi transfer politikasının hızlı geçmesi bekleniyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde iş dünyasının destekleriyle düzenlenecek 'Yeniden Büyük Bursaspor' kampanyasının tanıtımı yarın yapılacak. BTSO kampanya çerçevesinde mali krize olan Bursaspor'a, transfer konusunda da yardımcı olacağı öğrenildi. Özellikle Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, Denizlispor'un geçen sezon Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynayan ve ikinci yarı kampına dahil edilmeyen Mehmet Akyüz ve Burak Çalık'ı takımında görmek istediği öğrenildi. Ayrıca kampa dahil edilmeyen Recep Niyaz ve Oğuz Yılmaz'a yeşilbeyazlı takımın ilgisinin olduğu belirtildi.

BURSA 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:49

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