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Temel Genetik ve Bitki Islahı Eğitim protokolü imzalandı

İHA

Türkiye'nin önder tohum ıslah firmalarından olan MAY Tohum, üniversitelerle birlikte gerçekleştirdiği iş birliği projelerine devam ediyor.

Temel Genetik ve Bitki Islahı Eğitim protokolü imzalandı

Türkiye’nin önder tohum ıslah firmalarından olan MAY Tohum, üniversitelerle birlikte gerçekleştirdiği iş birliği projelerine devam ediyor.
Üniversitelerle gerçekleştirdiği AkadeMAY ve İşTe Yetenek gibi öğrenci gelişim programları ile Türk tarım sektörüne vasıflı iş gücü yetiştirilmesi konusunda önemli katkılar sunan MAY Tohum, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ile 'Temel Genetik ve Bitki Islahı Eğitim' iş birliği protokolü imzaladı. İmzalanan protokol kapsamında, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi’nin bitki ıslahı konusunda uzman akademik kadrosu tarafından hazırlanan ve üç modülden oluşan eğitim programında, MAY Tohum ArGe departmanında görevli teknikerler ve genç ziraat mühendisleri, temel genetik ve bitki ıslahı konusunda bilgi ve donanımlarını geliştirecek.
Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi ile yapılan eğitim iş birliği hakkında bilgi veren MAY Tohum Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Yormazoğlu, tarım sektöründe ArGe’ye en çok yatırım yapan firma olduklarının altını çizerek, çalışanlarının tohum ıslahı alanındaki bilimsel alanda gelişimlerini de önemsediklerini ifade etti. Yormazoğlu, “MAY Tohum olarak ArGe çalışmalarına başladığımız günden beri, her zaman kaliteli tohum ıslahını öncelik haline getirdik. ArGe ekibimizin uluslararası firmalarla rekabet edecek seviyede bilgi birikimi ve mesleki donanımlarını geliştirmelerini sağladık. Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, Türkiye’de, bitki ıslahı ve bitki genetiği konusunda ehil üniversitelerden biri. Akademik kadrosu da bitki ıslahı konusunda son derece değerli hocalardan oluşuyor. İmzaladığımız iş birliği protokolü bu sebeple bizim için çok kıymetli. Firma olarak, ArGe’ye yaptığımız bu gibi eğitim yatırımlarıyla, paydaşlarımıza, dünya standartlarında tohum teknolojisi sunmaya ve Türk tohum sektörünün gelişiminde katma değer sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.
MAY Tohum teknik ekibinin tohum ıslahı konusundaki bilgi birikimini güçlendirmek maksadıyla başlatılan Temel Genetik ve Bitki Islahı Eğitim Programına katılanlara sertifika verilecek.

BURSA

04 Ocak 2020 Cumartesi

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